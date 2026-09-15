За поддержу бойцов СВО Союз садоводов РТ наградили в Госсовете Татарстана

Фото: пресс-служба Госсовета РТ Представителей регионального отделения Союза садоводов России по РТ, которые поддерживают участников специальной военной операции и регулярно отправляют им шефскую помощь, наградили сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию агропромышленной и продовольственной политике.