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Татар-информ

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За поддержу бойцов СВО Союз садоводов РТ наградили в Госсовете Татарстана

За поддержу бойцов СВО Союз садоводов РТ наградили в Госсовете Татарстана

Фото: пресс-служба Госсовета РТ Представителей регионального отделения Союза садоводов России по РТ, которые поддерживают участников специальной военной операции и регулярно отправляют им шефскую помощь, наградили сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию агропромышленной и продовольственной политике.

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