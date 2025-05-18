Академик Покровский: новых лекарств от ВИЧ в РФ нет из-за отсутствия денег на исследования

В нескольких наших институтах разрабатываются действительно новейшие препараты, которые продвинут нас к излечению ВИЧ-инфекции, но до клинических испытаний они еще не дошли из-за отсутствия финансирования, рассказал "Газете.
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