В Забайкалье утвердили Совет по делам инвалидов при правительстве региона

В Забайкальском крае официально утвердили Совет по делам инвалидов при правительстве края. Соответствующее постановление опубликовали на портале правовых актов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ИП «Бюджетных средст...
- Ленинград и Стали...
- Ленинград и Стали...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым