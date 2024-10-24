МИД: договор между Россией и КНДР внесёт вклад в баланс на Корейском полуострове

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР призван сохранить баланс сил и снизить риски ядерной войны на Корейском полуострове, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко на пленарном заседании Госдумы.
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