В Венгрии возмутились планами ЕС ввести пошлины на экспорт энергии из РФ

РИА Новости/Стрингер Будапешт считает возмутительным намерение Евросоюза ввести пошли на экспорт энергоносителей из РФ, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на энергетическом форуме в Баку.