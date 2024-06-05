В Венгрии возмутились планами ЕС ввести пошлины на экспорт энергии из РФ

РИА Новости/Стрингер Будапешт считает возмутительным намерение Евросоюза ввести пошли на экспорт энергоносителей из РФ, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на энергетическом форуме в Баку.
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