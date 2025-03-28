РБК: Арбитражный суд отменил национализацию завода по выпуску станков в Иванове

Теперь завод должны вернуться собственникам, а ведь предприятие работает на оборонку…Один из крупнейших в бывшем СССР станкостроительных заводов – Ивановский завод тяжелого машиностроения (ИЗСТ), был, как и многие предприятия, в свое время приватизирован.