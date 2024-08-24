Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Tatyana Fedotova
    У нас внутри врагов не меньше, чем снаружи.Уйдут или не уйду...
  • Tatyana Fedotova
    Потому, что веселятся те,кто считает, что это его не коснётся. Они же белая кость и голубая кровь, а воюет, мол, быдлоУйдут или не уйду...
  • Мария
    Идут кровопролитные бои. Разве это нормально, что по ТВ в это время все танцуют, весело смеются? Почему им так весело...Уйдут или не уйду...

Украина сжигает последние мосты

Украина сжигает последние мосты

  Почти одновременно с нападением ВСУ на Курскую область появились сообщения о том, что боевики, которыми командуют из Киева, там превращают в руины православные церкви.

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