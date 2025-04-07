Ледники Гренландии скрывают 65-летнюю военную базу США – что о ней известно Евгения КомароваСекретная военная база США, построенная еще 65 лет назад, была обнаружена в ледниках Гренландии в апреле 2024 г.
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