Парня, ударившего одноклассницу ногой ради видео, могут отчислить, вопреки желанию директора школы

Артур Кушхабиев Если семья так воспитала этого ублюдка и тех, кто был с ним в сговоре и снимал это видео, все эти семьи в полном составе надо быстро депортировать обратно к себе домой без права возвращаться в Россию. Если уже успели получить гражданство - то лишить его. Кто из этих уродов вырастит? Такие граждане нам точно не нужны.

Андрей Павлов А где в это время были парни-ровесники? Видео снимали, кинооператоры? А хлебало начистить так, чтобы неделю в школе не появлялся? А, ну да, диаспора... Вот их бы от занятий отстранили, а не так, как этого урода.