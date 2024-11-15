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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Парня, ударившего одноклассницу ногой ради видео, могут отчислить, вопреки желанию директора школы

Парня, ударившего одноклассницу ногой ради видео, могут отчислить, вопреки желанию директора школы

Подростка, который с разбега ударил ногой в грудь одноклассницу ради лайков и хайпа, скорее всего, отчислят из школы.

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Комментарии
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Артур Кушхабиев
Если семья так воспитала этого ублюдка и тех, кто был с ним в сговоре и снимал это видео, все эти семьи в полном составе надо быстро депортировать обратно к себе домой без права возвращаться в Россию. Если уже успели получить гражданство - то лишить его. Кто из этих уродов вырастит? Такие граждане нам точно не нужны.
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1 час.
Андрей Павлов
А где в это время были парни-ровесники? Видео снимали, кинооператоры? А хлебало начистить так, чтобы неделю в школе не появлялся? А, ну да, диаспора... Вот их бы от занятий отстранили, а не так, как этого урода.
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1 час.
Татьяна Бобылева
И что? Этого гадёныша отчислят и он пойдёт по улицам дальше срывать зло? Я бы просто убила его, потому что это -тварь. Хотя...Тварь так себя не ведёт с противоположным полом. Это грязная мразь.
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1 час.

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