Российские города становятся комфортнее для жизни, но не все россияне это видят

По итогам 2024 года доля российских городов с благоприятной средой составила 82,4%. Однако чем меньше город, тем сильнее критика в его адрес со стороны местных жителейВ начале апреля Минстрой и институт развития «Дом.
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