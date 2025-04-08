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Российские города становятся комфортнее для жизни, но не все россияне это видят

Российские города становятся комфортнее для жизни, но не все россияне это видят

По итогам 2024 года доля российских городов с благоприятной средой составила 82,4%. Однако чем меньше город, тем сильнее критика в его адрес со стороны местных жителейВ начале апреля Минстрой и институт развития «Дом.

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