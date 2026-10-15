“Rep. Andy Harris (R-MD) appeared to lose his cool during a gaggle with reporters, singling out a journalist and threatening her with legal consequences if she recorded him on video,” ABC News reports.
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