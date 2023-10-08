БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Депутаты партии Санду готовят вступление Молдовы в НАТО при поддержке Конституционного суда» – экс-башкан Гагаузии

«Депутаты партии Санду готовят вступление Молдовы в НАТО при поддержке Конституционного суда» – экс-башкан Гагаузии

Дмитрий Кайнаржи.   Депутаты от правящей партии «Действие и солидарность» тайно разрабатывают пакет законодательных инициатив, которые позволят Республике Молдова вступить в НАТО по модели Швеции и Финляндии.

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