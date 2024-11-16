Китай подготовился для предстоящей торговой войны с Америкой

Принятые еще во время первого президентского срока Трампа законы позволят Пекину зеркально отреагировать, если американский президент выполнит обещание и введет тарифы на все китайские товарыGetty Images читайте на monocle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии