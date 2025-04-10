Жить ли на Красной планете: в NASA ответили на вопрос — выживет ли человек при полёте на Марс Ирэн ОрлонскаяРанее Илон Маск, глава компании SpaceX, заявил, что в течение 5-7 лет человек сможет впервые высадиться на Марс.