Жить ли на Красной планете: в NASA ответили на вопрос — выживет ли человек при полёте на Марс Ирэн ОрлонскаяРанее Илон Маск, глава компании SpaceX, заявил, что в течение 5-7 лет человек сможет впервые высадиться на Марс.
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