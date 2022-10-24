Зима покажет, кто неправ: как политики Европы теряют народное доверие и бизнес

Как работать из дома и не включать отопление британцам расскажет газета Mail on Sunday. Оказывается достаточно закупить вещей с автоподогревом: шапку, шарф, муфту, кружку, жилетку, контейнер для еды, даже самонагреваемый стол и, разумеется, носки.