Наш потерянный мир

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Зима покажет, кто неправ: как политики Европы теряют народное доверие и бизнес

Зима покажет, кто неправ: как политики Европы теряют народное доверие и бизнес

Как работать из дома и не включать отопление британцам расскажет газета Mail on Sunday. Оказывается достаточно закупить вещей с автоподогревом: шапку, шарф, муфту, кружку, жилетку, контейнер для еды, даже самонагреваемый стол и, разумеется, носки.

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