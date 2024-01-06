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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гюнтер Штайнер о том, кого взял бы в «Хаас»: «Ньюи. Ферстаппен не выиграл бы в нашем болиде, Хюлькенберг и Магнуссен побеждали бы в «Ред Булл»

Руководителя «Хааса» Гюнтера Штайнера попросили назвать сотрудника, которого он взял бы в команду, если бы мог бесплатно переманить любого человека в современной «Формуле-1».

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