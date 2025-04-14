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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крис Пол побил рекорд Джона Стоктона, выйдя в стартовом составе во всех 82 матчах в своем 20-м сезоне в лиге

Разыгрывающий «Джаз» Джон Стоктон стартовал во всех 82 играх в своем 19-м и последнем сезоне. Пол (которому через месяц исполнится 40) стал одним из трех игроков, сыгравших 82 матча в сезоне в таком возрасте.

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