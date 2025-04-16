Администрация Трампа хочет закрыть 30 посольств и консульств за рубежом

Администрация Трампа рассматривает возможность закрытия почти 30 посольств и консульств за рубежом в рамках плана по реформированию американского дипломатического присутствия, сообщает CNN со ссылкой на меморандум Госдепартамента.
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