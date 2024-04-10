Аналитик Меркурис: ВС РФ последовательно выбивают у ВСУ артиллерию

Военный эксперт из Британии Александр Меркурис выступил у себя на YouTube-канале, и сообщил о том, что российские военные поставили себе следующую задачу, лишить украинскую армию артиллерийских орудий и воплощают ее в жизнь.
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