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Генпрокуратура хочет изъять в казну «Волжский оргсинтез»

Генпрокуратура хочет изъять в казну «Волжский оргсинтез»

Генпрокуратура хочет изъять в казну «Волжский оргсинтез»Генпрокуратура продолжает попытки изъять в пользу государства пакеты в различных производственных стратегических активах на том основании, что их приватизация была проведена с нарушениями.

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