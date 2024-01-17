Детей мигрантов будут адаптировать для учебы в российских школах

В России разработают меры адаптации детей мигрантов для учебы в отечественных школах. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин, следует из перечня, опубликованного на сайте Кремля 17 января.
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