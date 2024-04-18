Фетисов о студенческом спорте: «В Гарварде чуть не сошел с ума от спортивных залов. Недальновидные родители должны понять, что меньше одного процента детей станут Овечкиными»

– Как вы смотрите на текущее положение студенческого спорта? – Я, наверное, единственный в последнее время говорю, что в период санкций надо вкладываться в развитие студенческого спорта: строить катки, бассейны, стадионы, чтобы в кампусе студенты могли заниматься физической культурой.