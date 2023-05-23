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В Москве задержали супругов за запуск шаров с флагом легиона «Свобода России»

В Москве задержали супругов за запуск шаров с флагом легиона «Свобода России»

Правоохранители задержали в Москве супружескую пару. Они оказались сторонниками террористов. Злоумышленники запустили в небо воздушные шары, которые были связаны в виде флага «Легион «Свобода России» (запрещенная в РФ террористическая организация).

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