В Москве задержали супругов за запуск шаров с флагом легиона «Свобода России»

Правоохранители задержали в Москве супружескую пару. Они оказались сторонниками террористов. Злоумышленники запустили в небо воздушные шары, которые были связаны в виде флага «Легион «Свобода России» (запрещенная в РФ террористическая организация).
Правоохранители задержали в Москве супружескую пару. Они оказались сторонниками террористов. Злоумышленники запустили в небо воздушные шары, которые были связаны в виде флага «Легион «Свобода России» (запрещенная в РФ террористическая организация).
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