"Почему Путин так спокоен и что означает молчание президента": Эксперт напомнил слова, сказанные в ООН в 2015 году

Евгений

Автор, Минские соглашения потому и родились, что Украине некем было останавливать даже не-то, что Россию, а республики Донбасса. Само рождение этих ненавистных хохлам соглашений было прямым подтверждением неспособности разбитой дважды в котлах армии защищать страну. Это практически капитуляция. Только вот всегда не отпускала одна мысль, за каким хреном нужно было подписывать вторые соглашения, если первыми совсем недавно также подписанными, просто подтерлись. Как будто громила с топором, который хочет вас убить, промахивается и падает на землю, ломая оружие и начинает орать, чтоб его не добивали и простили, раз бес попутал. Его не трогают, а он поднимается, очухавшись и беря новое оружие снова нападает. Все повторяется и его прощают второй раз... снова. А зачем??? Главное, чтоб это не случилось в третий...