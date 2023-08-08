Медведев: Против РФ воюет НАТО, но страна добьется мира на своих условиях

Против России воюет вся система НАТО. Но РФ добьется мира на своих условиях. Об этом заявил 8 августа заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в публикации в Telegram, посвященной годовщине грузино-осетинского конфликта.
Против России воюет вся система НАТО. Но РФ добьется мира на своих условиях. Об этом заявил 8 августа заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в публикации в Telegram, посвященной годовщине грузино-осетинского конфликта.
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