Общественная служба новостей

1 604 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марат Токушев
    "братушки" в сотый раз доказывают нам (России), что с ними нельзя иметь дружеских отношений!Болгарский депута...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Ну если они есть то почему не предоставили геолокацию их??? Что трепать просто языком, а Россия проверит достоверност...Баранец заявил, ч...
  • Иван Щукин
    И что, этот урод опять "трудится" в России!? Интересно, кто покровители этого урода?В ФНС опровергли ...

Медведев: Против РФ воюет НАТО, но страна добьется мира на своих условиях

Медведев: Против РФ воюет НАТО, но страна добьется мира на своих условиях

Против России воюет вся система НАТО. Но РФ добьется мира на своих условиях. Об этом заявил 8 августа заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в публикации в Telegram, посвященной годовщине грузино-осетинского конфликта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх