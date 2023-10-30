В школе приемных родителей Лабытнанги прошел урок о безопасном поведении детей

В онлайн-школе приемных родителей Лабытнанги прошли занятия о защите прав и интересов детей. Усыновителям рассказали об ответственности за жизнь и здоровье несовершеннолетних, а также об опасностях, подстерегающих ребят на разных этапах взросления, сообщили в управлении образования города.