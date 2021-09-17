Славянская доктрина

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Гороскоп на 19 сентября 2021 Овен Хороший момент, чтобы напомнить партнеру о том, что он обещал вам что-то купить.

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Юрий Ильинов
https://www.youtube.com/watch?v=tQfVxlWzTqg
Юрий Ильинов
Как устроен прыжок кенгуру Животное отталкивается кончиками лап. Затем сокращаются сильные икроножные мышцы, и вытягивается ахиллово сухожилие. Оно сохраняет энергию и высвобождает ее при следующем прыжке. Мощный хвост позволяет сохранять равновесие. https://www.facebook.com/103027075333767/videos/4288864421229914

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