«Зеркало недели»: Зеленский предложил Залужному подать в отставку

Украинский президент Владимир Зеленский 29 января встречался с главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным и предлагал ему подать в отставку, сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.
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