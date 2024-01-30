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«Зеркало недели»: Зеленский предложил Залужному подать в отставку

Украинский президент Владимир Зеленский 29 января встречался с главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным и предлагал ему подать в отставку, сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

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