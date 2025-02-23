«Третий бой не проблема»: Бивол взял убедительный реванш у Бетербиева

Бивол взял реванш у Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу В Эр-Рияде завершился вечер бокса, главным событием которого стал второй поединок российских боксеров Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.