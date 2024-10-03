В Госдуме предложили наказывать родителей квадроберов

Депутат Государственной Думы (ГД) направил в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка ввести для родителей детей-квадроберов ответственность, в том числе уголовное и административное наказание.
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