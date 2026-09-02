Исполняется 100 лет со дня рождения Евгения Леонова

2 сентября 2026 года исполнилось 100 лет со дня рождения народного артиста СССР Евгения Павловича Леонова (1926–1994), одного из самых ярких и любимых артистов советского кинематографа.
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