Я считала, что у меня есть друзья, пока не пришла полоса невезения

5МИНУТКАРаботаЯ считала, что у меня есть друзья, пока не пришла полоса невезения Полоса невезения пришла и ко мне. Я не считаю себя ангелом, но мое плече или жилетка для всех всегда была готова.Вернуться к статье143НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРита ИсламоваДа. Не делай добра и зла не будет. И защем нужны были Вам по новой эти соседи? Немного поднатаскается соседка и муж ваш опять будет без работы. А за советом она обращаться не постесняется. На свою голову он опять поможет.Нина Полевая (Бойко)Не надо путать личную жизнь и работу/бизнес! Никого нельзя впускать в свою личную жизнь и зону своего комфорта. Дружите, общайтесь, но на нейтральной стороне. И не надо делиться личным в полном объеме. Люди завистливые, как бы хорошо и богато они не жили!Vera DobryaginaНу прям со всех сторон у вас всё рушится, самой не странно? То что вы тут понаписали, это ваш взгляд на проблему, но сдаётся мне, тут и с вами не всё так гладко. Разберитесь в себе сначала.Елена игрикДевушка, наверное, молодая, сама лет до тридцати такой была, пока шишек не наставила собственными граблями, потом стала жестче. Начальник интересен. Из-за подковерных сплетен увольнять профи и второго ценного сотрудника ради бабы, у которой ни хрена не клеится? Чушь))))))Vera DobryaginaДа выдумки всё вообще.Елена игрикБлин, ты знаешь, я по молодости была такой, а мужу пятьдесят - до сих пор такой, устала шакалов гонять, для него, как для Га-Ноцри, все "добрый человек".Vera DobryaginaНет, ты обрати внимание, как человек о себе пишет - я всё умею, всё знаю, незаменимый работник, а вот поди ж ты - все от неё избавится хотят. Слушают какие-то сплетни нерадивых работников, но им верят, а её отовсюду выгоняют. Видеть в человеке хорошее - это неплохо, но по теперешним временам - по меньшей мере - недальновидно.Елена игрикДа понятно. Возможно, стержень у девчонки хороший, реально умеет и знает, только наивная и не умеет держать удар. Зубы надо отращивать, горит прям, как надо. Узнаю себя: постепенно, по шишкам училась управлению эмоциями, училась вовремя заткнуться, не верить всему, что говорят, не принимать решений сразу. А вот муж не умеет до сих пор: импульсивен, жалостлив не в меру, прощающий по массе вопросов как объективно, так и по доброте душевной. ТАК НЕЛЬЗЯ!Елена игрикВот смотри, она одна, коллектив против. Ей не хватает навыков. Надо в этом коллективе найти двух соперничающих претендентов, и тому, кто хуже работает, дать премию. Что из этого выйдет? Даже нейтралы встанут на чью-то сторону. И попеременно кормить то одних, то других. А теперь разделяй и властвуй. Этому учит жизнь, если хочешь выжить, один против стаи не вытянешь, стаю надо раздробить. А свои добрые порывы нужно сохранить и оставить для самых близких.Vera DobryaginaТак вот это ты сейчас поняла, а девушке ещё шишек набить надо)))Елена игрикВер, наверно, читать ей надо побольше, а вообще этому учат. Не коучи с дебильными лекциями, не психологи. Я, когда в стройке работала, не понимала, как они не идут на конфликт, даже когда он очевиден? Есть специальные люди для уровня мастеров, которые отрабатывают практику ухода от конфронтации при любых условиях, другие же консультируют руководителей, что делать, если штабы пытаются взбунтоваться. Найди врага и прикорми. А потом его врага. Начинается грызня между собой, а про тебя уже забыли. Они уже не против тебя, а против друг друга. А лучших оставляешь ТЫ.))))саша дмитренкобабий коллектив-клубок змей))))Виктор Белогорцеввранье бабий конек, с каких пор коллектив увольняет с работы, для этого существует руководство, колектив может устроить не выносимые условия, что сам уволишься, но если ты ценны работник руководство сменит коллектив, сейчас безработных тьмаМарина Трянинаперешагнуть всю эту гадость и идти своей дорогой... и перестать общаться со всей этой шоблой..., поверьте, им аукнется ...Комментировать
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