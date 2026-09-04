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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коршков о Кузнецове: «Хоккеист с большой буквы. Как он играет в нестандартных ситуацияхВ какой бы форме он ни был, умение отдать передачу у него выше, чем у половины КХЛ»

Нападающий « Сибири » Егор Коршков высказался об игре с форвардом Евгением  Кузнецовым . – У вас с Кузнецовым и Никулиным , что ни матч, то гол.

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