Эта болезнь повышает риск деменции, но мы привыкли не воспринимать ее всерьез

Исследование проводили специалисты из Университета Кёнхи в Корее. В своей работе они проанализировали медицинские данные более полумиллиона человек, всю информацию эксперты взяли из базы Национальной службы медицинского страхования В Южной Корее.
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