Хиллари не одобрит. Маск раскрыл нового "агента Кремля" на 200-миллионную аудиторию

После того, как бывшая первая леди Америки Хиллари Клинтон обвинила главу Пентагона в работе на Москву, предприниматель и член команды нового президента США Илон Маск выложил архивное интервью, в котором её супруг Билл Клинтон говорит, как "агент Кремля".
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