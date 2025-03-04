Хиллари не одобрит. Маск раскрыл нового "агента Кремля" на 200-миллионную аудиторию

После того, как бывшая первая леди Америки Хиллари Клинтон обвинила главу Пентагона в работе на Москву, предприниматель и член команды нового президента США Илон Маск выложил архивное интервью, в котором её супруг Билл Клинтон говорит, как "агент Кремля".