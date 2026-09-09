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Buzzfeed Celebrity

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“This Makes Me Very Sad For 20-Year-Olds”: People Are Concerned About Social Media’s Influence On Gen Z After “Love Island’s” Trinity Tatum Said She Felt Like A Failure Working At Home Depot At 21

“This Makes Me Very Sad For 20-Year-Olds”: People Are Concerned About Social Media’s Influence On Gen Z After “Love Island’s” Trinity Tatum Said She Felt Like A Failure Working At Home Depot At 21

“I’d cry before going into work because I’d see people my age on social media on yachts, in high-rises, with all these bags and purses, and think, ‘What am I doing wrong?’”View Entire Post ›.

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