“This Makes Me Very Sad For 20-Year-Olds”: People Are Concerned About Social Media’s Influence On Gen Z After “Love Island’s” Trinity Tatum Said She Felt Like A Failure Working At Home Depot At 21

“I’d cry before going into work because I’d see people my age on social media on yachts, in high-rises, with all these bags and purses, and think, ‘What am I doing wrong?’”View Entire Post ›.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым