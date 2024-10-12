Дайджест актуальных новостей за прошедшую неделю от канала Антитеррор Урал #Новости_федеральных_ведомств Директор ФСБ России провёл заседание Национального антитеррористического комитета ФСБ РФ возбуждены уголовные дела в отношении иностранных журналистов, незаконно прибывших в Курскую область В Курской области злоумышленники распространяли фейковые видеоролики под видом сотрудников МВД Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Discord из-за нарушений требований законодательства РФ НЦПТИ выпустил сборник методик по профилактике ксенофобии #Антитерорр_Свердловской_области Члена украинской неонацистской организации задержали в Екатеринбурге Специалисты Центра профилактики терроризма УрФУ обучили 500 студентов алгоритмам действий при террористической угрозе 54 общественника Екатеринбурга прошли образовательный курс «Профилактика экстремизма в молодежной среде» @zemskii_vestnik Актуальные новости и аналитика на Земском Вестнике.