Скуфинский между Трутневым и Хабаровском?

Едва жители Хабаровского края вздохнули с облегчением, узнав о переходе Михаила Дегтярева в федеральное Правительство, как их тут же снова «обрадовали» - на позицию губернатора могут выдвинуть главу Росреестра Олега Скуфинского.
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