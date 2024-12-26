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Приз за стихотворение. Ёлки главы Салехарда посетили более тысячи ребят

Приз за стихотворение. Ёлки главы Салехарда посетили более тысячи ребят

Накануне Нового года праздничные мероприятия проходят в разных локациях нашего города. Площадками для традиционной ёлки главы города с Дедом Морозом и Снегурочкой стали Центр культуры и спорта «Геолог», Салехардский центр молодёжи и центр досуга «Притяжение».

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