Приз за стихотворение. Ёлки главы Салехарда посетили более тысячи ребят

Накануне Нового года праздничные мероприятия проходят в разных локациях нашего города. Площадками для традиционной ёлки главы города с Дедом Морозом и Снегурочкой стали Центр культуры и спорта «Геолог», Салехардский центр молодёжи и центр досуга «Притяжение».