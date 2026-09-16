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Антифашист

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Избиратель больше не указ. Куда ведёт Европу политика No matter what

Избиратель больше не указ. Куда ведёт Европу политика No matter what

В последнее время в европейском политикуме, представленном сплошь и рядом теми, кого принято называть глобалистами, стала особенно популярна одна весьма занятная формула: no matter what – несмотря ни на что.

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