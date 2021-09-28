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Представлен смартфон Realme V11s 5G с мощным аккумулятором

Представлен смартфон Realme V11s 5G с мощным аккумулятором

В этом году Realme уже анонсировала смартфон V11 5G на аппаратной платформе MediaTek Dimensity 700. И вот, спустя чуть больше полугода с этого момента, китайский производитель выпустил обновленную версию гаджета, получившую название Realme V11s 5G.

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