Представлен смартфон Realme V11s 5G с мощным аккумулятором

В этом году Realme уже анонсировала смартфон V11 5G на аппаратной платформе MediaTek Dimensity 700. И вот, спустя чуть больше полугода с этого момента, китайский производитель выпустил обновленную версию гаджета, получившую название Realme V11s 5G.
В этом году Realme уже анонсировала смартфон V11 5G на аппаратной платформе MediaTek Dimensity 700. И вот, спустя чуть больше полугода с этого момента, китайский производитель выпустил обновленную версию гаджета, получившую название Realme V11s 5G.
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