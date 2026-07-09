Волонтеров для помощи на АЗС набирают в Нижегородской области

В Нижегородской области ищут волонтеров в рамках проекта «Помощь на заправке». Добровольцы должны помогать автомобилистам на АЗС, где из-за повышенного спроса на топливо образуются очереди, сообщили в поисково-спасательном отряде «Волонтер».