Волонтеров для помощи на АЗС набирают в Нижегородской области

В Нижегородской области ищут волонтеров в рамках проекта «Помощь на заправке». Добровольцы должны помогать автомобилистам на АЗС, где из-за повышенного спроса на топливо образуются очереди, сообщили в поисково-спасательном отряде «Волонтер».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии