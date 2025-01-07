📹❗️Спокойная жизнь украинских расчетов дальнобойных САУ CEASAR, Krab, PzH-2000, Archer и "Богдана" заканчивается.
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📹❗️Спокойная жизнь украинских расчетов дальнобойных САУ CEASAR, Krab, PzH-2000, Archer и "Богдана" заканчивается.