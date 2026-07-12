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Царьград

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Комплекс городского хозяйства предупредил о грозах в Москве 13 июля

Комплекс городского хозяйства предупредил о грозах в Москве 13 июля

В Москве 13 июля ожидаются сильные осадки, гроза и ветер до 18 м/с. Столичный комплекс городского хозяйства призвал горожан быть осторожными: избегать деревьев и оберегать автомобили от возможных повреждений.

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