Комплекс городского хозяйства предупредил о грозах в Москве 13 июля

В Москве 13 июля ожидаются сильные осадки, гроза и ветер до 18 м/с. Столичный комплекс городского хозяйства призвал горожан быть осторожными: избегать деревьев и оберегать автомобили от возможных повреждений.
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