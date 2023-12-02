Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Уголовка за оборону от пьяных приезжих в собственной квартире

Уголовка за оборону от пьяных приезжих в собственной квартире

Очередная благодарность Русской общине за проделанную работу и обнародование историй о которых не говорят в крупных СМИ.

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Комментарии
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Я
Яна
А вы разве не едите её?
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12 мин.
леонид рыбаков
они азиаты все такие абсолютно все китаец дагестанец вьетнамец .индиец араб еврей армян чечен но самые азербайджанцы ( их турция поддерживает это 5 колона в России )
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8 мин.
виктор климахин
мент   а  се  час   полицай    как   были   взяточниками   так  и   остались    также   судья   прокуроры    чиновники    Кто   был   в  советское  время   в  стройбате    в  один   голос   скажут   черножопых   шакалов   пиздить   и  убивать     иначе   нам   не  жить   В   мвд   половина   офицерского   состава   черножопые   шакалы     пострадавшие  автоматом   будут   виноваты     и  угрозой   черножопым    УБИВАТЬ   ЧЕРНОЖОПЫХ    ШАКАЛОВ    почему то  в    ЧЕЧНЕ   ДАГЕСТАНЕ     В  КАЗАНЕ   черножопые   мигранты   как  овечки   послушны   и    нет   от   этих   шакалов   проблем    черножопых   шакалов    ишаков   убивать      пока  не  поздно
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5 мин.

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