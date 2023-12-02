Уголовка за оборону от пьяных приезжих в собственной квартире

виктор климахин

мент а се час полицай как были взяточниками так и остались также судья прокуроры чиновники Кто был в советское время в стройбате в один голос скажут черножопых шакалов пиздить и убивать иначе нам не жить В мвд половина офицерского состава черножопые шакалы пострадавшие автоматом будут виноваты и угрозой черножопым УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ почему то в ЧЕЧНЕ ДАГЕСТАНЕ В КАЗАНЕ черножопые мигранты как овечки послушны и нет от этих шакалов проблем черножопых шакалов ишаков убивать пока не поздно