Очередная благодарность Русской общине за проделанную работу и обнародование историй о которых не говорят в крупных СМИ.
Уголовка за оборону от пьяных приезжих в собственной квартире
Комментарии
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Я
Яна
А вы разве не едите её?
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12 мин.
леонид рыбаков
они азиаты все такие абсолютно все китаец дагестанец вьетнамец .индиец араб еврей армян чечен но самые азербайджанцы ( их турция поддерживает это 5 колона в России )
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8 мин.
виктор климахин
мент а се час полицай как были взяточниками так и остались также судья прокуроры чиновники Кто был в советское время в стройбате в один голос скажут черножопых шакалов пиздить и убивать иначе нам не жить В мвд половина офицерского состава черножопые шакалы пострадавшие автоматом будут виноваты и угрозой черножопым УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ почему то в ЧЕЧНЕ ДАГЕСТАНЕ В КАЗАНЕ черножопые мигранты как овечки послушны и нет от этих шакалов проблем черножопых шакалов ишаков убивать пока не поздно
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5 мин.
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