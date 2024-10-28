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В центральном аппарате СК взялись за дело о ДТП на Северных мостах в Краснодаре

В центральном аппарате СК взялись за дело о ДТП на Северных мостах в Краснодаре

Центральное отделение ведомства будет курировать расследование кубанских коллег.Центральный аппарат Следственного комитета России будет контролировать расследование дела об аварии на Северных мостах в Краснодаре.

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