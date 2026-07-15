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Царьград

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Ростех запустит выпуск до 200 онкосканеров в год

Ростех запустит выпуск до 200 онкосканеров в год

Ростех создаёт в Калуге на базе предприятия "Азимут" серийное производство онкосканеров. К концу года компания планирует выпускать до 200 устройств в год, сообщил Сергей Чемезов на встрече с Михаилом Мишустиным.

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