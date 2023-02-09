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“Россия меня защищает”, – Повалий объяснила истинную причину переезда из Украины

“Россия меня защищает”, – Повалий объяснила истинную причину переезда из Украины

Выступление Таисии Повалий на фестивале "Славянский базар". Фото: YouTubeАртистка призналась, почему остановила свой выбор именно на России.

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