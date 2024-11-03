На праздничные дни в Астрахани поликлиники работают только сегодня и до 15 часов

А экстренная стоматологическая помощь – оба дня. Региональный минздрав сообщил режим работы медицинских учреждений областного центра на 3 и 4 ноября: скорая помощь - круглосуточно (вызвать можно по номеру 103 или единому 112); неотложная скорая помощь - без выходных с 10:00 до 22:00; поликлиники взрослые и детские: 3 ноября – с 08:00 до 15:00 (будут принимать дежурные бригады врачей), 4 ноября – выходной; экстренная стоматологическая помощь – 3 и 4 ноября с 09:00 до 01:00 по адресу ул.