Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Поганый капитализм...Бездомные жители ...
  • Любовь Ткаченко
    Так они же не знают, что такое ценности и демократия. Как можно продвигать то, к чему даже не прикасались.Демократы выберут...
  • Любовь Ткаченко
    Волчанск, это Харьковская область, а не Сумская.Харьков на грани:...

Российские учёные обучили нейросети восстанавливать трёхмерную структуру ДНК

Российские учёные обучили нейросети восстанавливать трёхмерную структуру ДНК

Исследовательская группа из России разработала инновационное применение генеративного искусственного интеллекта, позволяющее реконструировать пространственное расположение генетического материала при недостатке экспериментальных данных.

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