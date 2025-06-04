Российские учёные обучили нейросети восстанавливать трёхмерную структуру ДНК

Исследовательская группа из России разработала инновационное применение генеративного искусственного интеллекта, позволяющее реконструировать пространственное расположение генетического материала при недостатке экспериментальных данных.
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